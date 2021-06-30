Происшествия
Серийного педофила из Керчи будут судить по новым эпизодам
В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении керчанина, подозреваемого в растлении школьниц через интернет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.
В 2020 году он был осужден за серию аналогичных преступлений и приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Сейчас его будут судить за еще одну серию преступлений, совершенных им в отношении несовершеннолетних младшего школьного возраста.
По данным ведомства, с 2015 по 2018 год он переписывался в социальных сетях с девочками из Калужской, Челябинской, Курской, Костромской областей, Республики Бурятия, Нижнего Новгорода и других регионов, отправляя им порнографические материалы и требуя ответных фото и видео. В общей сложности от действий педофила пострадали 24 ребенка.
«Уголовное дело в настоящее время направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму вынесли приговор мошеннице из Ставропольского края. В Крыму вынесли приговор жительнице Ставропольского края, причастной к семи эпизодам мошенничества.
Крымчанку посадят в тюрьму за прописку в своей квартире четырех человек. В Севастополе сотрудники МВД выявили «резиновую квартиру», в которой были зарегистрированы четверо граждан из ближнего зарубежья, однако фактически они там не проживали.
Россиянке грозит лишение водительских прав за сбитую в Крыму собаку. Крымские полицейские привлекли к административной ответственности уроженку Ростовской области, которая сбила собаку в Симферополе и скрылась с места ДТП.
Прокуратура нашла в Крыму опасные детские аттракционы. Прокуратура нашла опасные аттракционы в селе Малое Садовое Бахчисарайского района Крыма и потребовала устранить нарушения.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
С 1 июля в Крыму подорожает электроэнергия
С 1 июля 2021 года вступают в силу новые тарифы на потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения
Власти Ялты начали снимать ограничения, введенные на территории муниципалитета в связи с режимом ЧС.
Украину обвинили в катастрофическом потопе в Ялте
В Крыму решили, что в потопе, который обрушился на Керчь и Ялту, виновата Украина.
27 июня
В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта
В северо-восточных районах крымской столицы с полуночи 1 июля будет ограничено водоснабжение, причина – ремонтные работы на сетях.