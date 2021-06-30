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Происшествия

Серийного педофила из Керчи будут судить по новым эпизодам

19:14 среда, 30 июня 2021

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении керчанина, подозреваемого в растлении школьниц через интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

В 2020 году он был осужден за серию аналогичных преступлений и приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Сейчас его будут судить за еще одну серию преступлений, совершенных им в отношении несовершеннолетних младшего школьного возраста.

По данным ведомства, с 2015 по 2018 год он переписывался в социальных сетях с девочками из Калужской, Челябинской, Курской, Костромской областей, Республики Бурятия, Нижнего Новгорода и других регионов, отправляя им порнографические материалы и требуя ответных фото и видео. В общей сложности от действий педофила пострадали 24 ребенка.

«Уголовное дело в настоящее время направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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