Серийного педофила из Керчи будут судить по новым эпизодам

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении керчанина, подозреваемого в растлении школьниц через интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

В 2020 году он был осужден за серию аналогичных преступлений и приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Сейчас его будут судить за еще одну серию преступлений, совершенных им в отношении несовершеннолетних младшего школьного возраста.

По данным ведомства, с 2015 по 2018 год он переписывался в социальных сетях с девочками из Калужской, Челябинской, Курской, Костромской областей, Республики Бурятия, Нижнего Новгорода и других регионов, отправляя им порнографические материалы и требуя ответных фото и видео. В общей сложности от действий педофила пострадали 24 ребенка.

«Уголовное дело в настоящее время направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вынесли приговор мошеннице из Ставропольского края. В Крыму вынесли приговор жительнице Ставропольского края, причастной к семи эпизодам мошенничества.

Крымчанку посадят в тюрьму за прописку в своей квартире четырех человек. В Севастополе сотрудники МВД выявили «резиновую квартиру», в которой были зарегистрированы четверо граждан из ближнего зарубежья, однако фактически они там не проживали.

Россиянке грозит лишение водительских прав за сбитую в Крыму собаку. Крымские полицейские привлекли к административной ответственности уроженку Ростовской области, которая сбила собаку в Симферополе и скрылась с места ДТП.

Прокуратура нашла в Крыму опасные детские аттракционы. Прокуратура нашла опасные аттракционы в селе Малое Садовое Бахчисарайского района Крыма и потребовала устранить нарушения.