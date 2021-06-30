С 1 июля в Крыму подорожает электроэнергия

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С 1 июля 2021 года вступают в силу новые тарифы на потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Так стоимость 1 кВт/ч в Крыму для населения, проживающего в городах при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 руб., от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,17 руб., свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб.

Для населения, проживающего в сельской местности с 1 июля 2021 года тариф на электроэнергию составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,12 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 3,87 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб.

Отдельные тарифы предусмотрены для жильцов домов и общежитий, оборудованных кухонными электроплитами и электроотоплением. Льготные тарифы предусмотрены для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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