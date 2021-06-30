Россиянке грозит лишение водительских прав за сбитую в Крыму собаку

Крымские полицейские привлекли к административной ответственности уроженку Ростовской области, которая сбила собаку в Симферополе и скрылась с места ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Все случилось в начале июня около полуночи на Ялтинской объездной. При выезде из города неустановленный автомобиль сбил собаку, водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники ГИБДД установили, что авто принадлежит 56-летнему жителю Ростовской области.

«В ходе опроса мужчина пояснил, что автомобиль водит его 32-летняя дочь, временно проживающая в Алуште. Женщина пояснила, что около 23:00 она, управляя автомобилем отца, двигалась из Симферополя домой в Алушту. В районе Ялтинской объездной она почувствовала удар и остановилась. Вышла из салона автомобиля, но так как было темное время суток, женщина не увидела ни повреждений автомобиля, ни сбитой собаки», – говорится в сообщении.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении.

Материал находится на рассмотрении в Киевском райсуде Симферополя.

Женщине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или до 15 суток административного ареста.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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