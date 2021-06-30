Размер компенсаций пострадавшим от паводка рассчитают в Севастополе

Размер компенсации материального ущерба от июньского паводка рассчитают для жителей Севастополя, проживающих в зоне подтопления.

Распоряжение губернатора Севастополя Михаила Развожаева опубликовано на сайте правительства города.

«Создать комиссию по определению размера компенсации материального ущерба, причиненного дождевым паводком в июне 2021 года населению Севастополя, проживающему в зоне подтопления», – говорится в документе.

На основании заявлений граждан будет проведено обследование индивидуальных жилых домов и иных построек на участках. После обследований будут составляться соответствующие акты и списки пострадавших для определения размеров сумм ущерба. Координировать действия по определению размера компенсации будет департамент внутренней политики Севастополя.

В Республике Крым жители пострадавших от наводнения Ялты и Керчи начали получать первые выплаты 22 июня. Подать заявления на получение компенсаций крымчане могут до 30 июня. Ранее сегодня сообщалось, что в Керчи открыт добровольный сбор средств для пострадавших от стихии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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