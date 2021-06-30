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Потоп в Крыму

Размер компенсаций пострадавшим от паводка рассчитают в Севастополе

Размер компенсации материального ущерба от июньского паводка рассчитают для жителей Севастополя, проживающих в зоне подтопления.

Распоряжение губернатора Севастополя Михаила Развожаева опубликовано на сайте правительства города.

«Создать комиссию по определению размера компенсации материального ущерба, причиненного дождевым паводком в июне 2021 года населению Севастополя, проживающему в зоне подтопления», – говорится в документе.

На основании заявлений граждан будет проведено обследование индивидуальных жилых домов и иных построек на участках. После обследований будут составляться соответствующие акты и списки пострадавших для определения размеров сумм ущерба. Координировать действия по определению размера компенсации будет департамент внутренней политики Севастополя.

В Республике Крым жители пострадавших от наводнения Ялты и Керчи начали получать первые выплаты 22 июня. Подать заявления на получение компенсаций крымчане могут до 30 июня.  Ранее сегодня сообщалось, что в Керчи открыт добровольный сбор средств для пострадавших от стихии. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем. Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.

Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения. На пострадавшей от наводнения части побережья Крыма приостановлена эксплуатация 83 пляжей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет. Сейчас запас ракет экстренно пополняют.

Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы. Отели Ялты не испытывают дефицит воды после подтоплений, при необходимости ее доставляют водовозами.

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