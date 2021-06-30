Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу ● Стихия повредила Боткинскую и Штангеевскую тропы в Ялте ● Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем ● Детсады в Ялте не будут работать еще неделю ● Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения
Размер компенсаций пострадавшим от паводка рассчитают в Севастополе
Размер компенсации материального ущерба от июньского паводка рассчитают для жителей Севастополя, проживающих в зоне подтопления.
Распоряжение губернатора Севастополя Михаила Развожаева опубликовано на сайте правительства города.
«Создать комиссию по определению размера компенсации материального ущерба, причиненного дождевым паводком в июне 2021 года населению Севастополя, проживающему в зоне подтопления», – говорится в документе.
На основании заявлений граждан будет проведено обследование индивидуальных жилых домов и иных построек на участках. После обследований будут составляться соответствующие акты и списки пострадавших для определения размеров сумм ущерба. Координировать действия по определению размера компенсации будет департамент внутренней политики Севастополя.
В Республике Крым жители пострадавших от наводнения Ялты и Керчи начали получать первые выплаты 22 июня. Подать заявления на получение компенсаций крымчане могут до 30 июня. Ранее сегодня сообщалось, что в Керчи открыт добровольный сбор средств для пострадавших от стихии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем. Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.
Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения. На пострадавшей от наводнения части побережья Крыма приостановлена эксплуатация 83 пляжей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет. Сейчас запас ракет экстренно пополняют.
Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы. Отели Ялты не испытывают дефицит воды после подтоплений, при необходимости ее доставляют водовозами.
Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма
Россия нарушила право на свободу судоходства, а также ряд двусторонних соглашений, считают в минобороны Нидерландов.
В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов
Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.
Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу
Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.
В Крыму туристов возят переполненные автобусы-развалюхи и водители-хамы
В разгар туристического сезона в Крыму на междугородних маршрутах продолжают курсировать морально и технически изношенные автобусы.
вчера
Сводка о новых заражениях в Крыму
22 часа назад
В Крыму рассказали о пыточной камере в ущелье
22 часа назад
Крымчане в ужасе от благоустройства знаменитой тропы
19 часов назад
В Севастополе обвалился спуск к пляжуфото
23 часа назад
Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах
Только 3% россиян готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы посетить курорты Краснодарского края.