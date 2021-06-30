Путин объяснил рост цен на отдых в Крыму и Краснодарском крае

Высокая стоимость отдыха на российских курортах, прежде всего в Краснодарском крае и Крыму, обусловлена закрытием ряда стран для отечественных туристов в период пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» в среду.

«Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем не менее, закрыты. Люди побаиваются ездить за границу и на самом деле правильно делают, потому что там каждый день меняются правила… Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны – в Краснодарском крае и Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут (вверх) цены. Во всей рыночной экономике это происходит», – сказал российский лидер.

Путин также констатировал, что на протяжении многих лет в развитие туристической инфраструктуры в России вкладывалось очень мало средств. Поэтому граждане страны предпочитают отдыхать на заграничных курортах. И сегодня перед государством стоит задача масштабного развития туристической инфраструктуры, добавил президент.Ранее вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что не стоит ожидать снижения цен на отдых в Крыму из-за открытия авиасообщения с Турцией и наводнений в Ялте и Керчи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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