Прокуратура нашла в Крыму опасные детские аттракционы

Прокуратура нашла опасные аттракционы в селе Малое Садовое Бахчисарайского района Крыма и потребовала устранить нарушения.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, батуты и горки не были закреплены и огорожены и представляли опасность для жизни и здоровья детей.

«Предприниматель оказывал услуги с использованием надувных батутов, тюбинговой горки без документов о прохождении соответствующих процедур перед вводом аттракционов в эксплуатацию, правила пользования аттракционами и обслуживания пассажиров-инвалидов перед входом не размещены», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, аттракционы не проходили ежедневные и ежегодные проверки, оценка их технического состояния не проводилась, часть ограждения отсутствовала, что позволяло детям приближаться к нагнетателю воздуха и проводке, отсутствовали обязательные элементы крепления батутов, тюбинговая горка тоже не была закреплена надлежащим образом.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело. К этому моменту он частично устранил нарушения, дальнейшие мероприятия контролирует прокуратура.Ранее в феврале в Севастополе завели уголовное дело после травмирования детей в батутном центре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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