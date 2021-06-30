Власть
Прокуратура нашла в Крыму опасные детские аттракционы
Прокуратура нашла опасные аттракционы в селе Малое Садовое Бахчисарайского района Крыма и потребовала устранить нарушения.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, батуты и горки не были закреплены и огорожены и представляли опасность для жизни и здоровья детей.
«Предприниматель оказывал услуги с использованием надувных батутов, тюбинговой горки без документов о прохождении соответствующих процедур перед вводом аттракционов в эксплуатацию, правила пользования аттракционами и обслуживания пассажиров-инвалидов перед входом не размещены», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, аттракционы не проходили ежедневные и ежегодные проверки, оценка их технического состояния не проводилась, часть ограждения отсутствовала, что позволяло детям приближаться к нагнетателю воздуха и проводке, отсутствовали обязательные элементы крепления батутов, тюбинговая горка тоже не была закреплена надлежащим образом.
В отношении предпринимателя возбудили административное дело. К этому моменту он частично устранил нарушения, дальнейшие мероприятия контролирует прокуратура.Ранее в феврале в Севастополе завели уголовное дело после травмирования детей в батутном центре.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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