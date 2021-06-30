Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 30 июня
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 июня.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью около 17 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 71 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 24, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 26, на Кипре - 26, в Одессе - 21, в Сочи - 24, в Турции - 26, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
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