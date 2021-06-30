Посевы лаванды и розы в Крыму увеличат на тысячи гектаров

Площадь посевов эфиромасличных культур в Крыму планируют ежегодно увеличивать более чем на 100 гектаров.

Об этом журналистам во вторник сообщил глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин.

Он отметил, что наиболее перспективными районами для этого вида деятельности является Бахчисарайский и Симферопольский, кроме того, в будущем под посадки будут переданы каменистые земли в Черноморском районе республики.

«Задача на ближайшие пять лет – довести площади посевов лаванды до пяти тысяч гектаров, розы – до 500-600 га, - сказал Рюмшин, уточнив, что в настоящее время посадки лаванды составляют 1113 га.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что эфиромасличная отрасль является одной из стратегических для экономики полуострова, поэтому региональные власти ежегодно выделяют от 20 до 25 миллионов рублей на ее развитие.

«Это позволило предприятию увеличить посевные площади до 100-120 га ежегодно», - уточнил он.

Кроме того, за последние три года агрофирма инвестировала около 60 млн собственных средств на развитие. По словам главы предприятия Алексея Мишина, здесь выращивают и перерабатывает такие культуры как роза, шалфей мускатный, исоп лекарственный и кориандр.

«Лаванду и розу перерабатываем непосредственно на предприятии и получаем натуральные эфирные масла и гидролат (цветочную воду, - ред.)», - сказал он и добавил, что эфиромасличная продукция востребована не только в России, но и за рубежом.

Сейчас основной задачей для предприятия остается расчистка земель от сорных трав, каменистой породы и прочего мусора. Как заявил Мишин, большая часть земель несколько десятилетий стояли заброшенными, на их подготовку может уйти до трех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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