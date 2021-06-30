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Потоп в Крыму

Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу

07:02 среда, 30 июня 2021
Ялта
Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу

фото © Новости Крыма

Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.

Об этом на заседании штаба по противодействию ЧС сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«С понедельника мы приступаем к отбору проб воды, начиная с Алупки и до Фороса. К сожалению, дожди, которые прошли в субботу, усугубили ситуацию. Но мы начали отбор проб с понедельника на 27 пляжах, которые попали в эту зону, и если пробы морской воды позволят, то по этим пляжам в четверг вечером будет принято решение», - сообщила главный санитарный врач Крыма.

Открывать или нет другие пляжи - решат позже.

«Следом пойдут другие пляжи. Если будет все нормально на первых 27 пляжах, то мы будем отбирать пробы не три дня, а два. Это решение принято с учетом течения, которое есть в ялтинской бухте. Если у нас не будет штормов и дождей, то будем идти в таком графике», - сказала Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения. На пострадавшей от наводнения части побережья Крыма приостановлена эксплуатация 83 пляжей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет. Сейчас запас ракет экстренно пополняют.

Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы. Отели Ялты не испытывают дефицит воды после подтоплений, при необходимости ее доставляют водовозами.

Власти оценили ущерб от потопа в Крыму в 12,5 млрд рублей. Предварительный ущерб, нанесенный Крыму сильными ливнями, оценен в 12,5 млрд рублей.

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