Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти триста новых заражений ● Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму ● В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов ● Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах ● В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд
Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму
фото © Новости Крыма
Жители Крыма могут свободно записываться на повторную вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«Точно так же граждане обращаются в медицинские организации по месту жительства либо через сайт госуслуг – и проходят вакцинацию. Абсолютно не отличается ревакцинация от первичной вакцинации. Нет нормативно-правовой базы, которая запрещает получать повторно вакцину», – сообщил министр.
Для ревакцинации подойдет любая из доступных вакцин. «Все вакцины российского производства эффективны», – подчеркнул Остапенко.
Ранее в России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса – «Спутник Лайт», состоящую из одного компонента. Глава минздрава России сообщил, что она преимущественно предназначена для ревакцинации и вакцинации уже переболевших COVID-19 граждан. «У нас нет пока данных, когда появится в Крыму «Спутник Лайт». Как только четвертый вид вакцины будет на территории Крыма – я тут же сообщу», – рассказал Остапенко.
Минздрав России рекомендовал делать ревакцинацию от коронавируса раз в полгода.
В Крыму количество новых подтвержденных случаев коронавируса стремительно растет уже третью неделю, за минувшие сутки вирус подтвержден у 282 граждан. В Севастополе антирекорд по числу зараженных обновляется четвертый день подряд. Кроме того, за сутки зафиксирован антирекорд по смертности в целом по стране – скончались 652 человека.
За весь период пандемии в Крыму зафиксировано 48 092 случая коронавируса, выздоровели 43 234 человека, умерли 1 498 пациентов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму. Если вакцинация в республике не примет массовый характер, то новая волна коронавируса может продлиться до начала августа.
В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов. Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.
В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд. В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.
Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило в Севастополе за истекшие сутки 117, что является максимальным суточным показателем за весь период пандемии.
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