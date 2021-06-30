Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму

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Жители Крыма могут свободно записываться на повторную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«Точно так же граждане обращаются в медицинские организации по месту жительства либо через сайт госуслуг – и проходят вакцинацию. Абсолютно не отличается ревакцинация от первичной вакцинации. Нет нормативно-правовой базы, которая запрещает получать повторно вакцину», – сообщил министр.

Для ревакцинации подойдет любая из доступных вакцин. «Все вакцины российского производства эффективны», – подчеркнул Остапенко.

Ранее в России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса – «Спутник Лайт», состоящую из одного компонента. Глава минздрава России сообщил, что она преимущественно предназначена для ревакцинации и вакцинации уже переболевших COVID-19 граждан. «У нас нет пока данных, когда появится в Крыму «Спутник Лайт». Как только четвертый вид вакцины будет на территории Крыма – я тут же сообщу», – рассказал Остапенко.

Минздрав России рекомендовал делать ревакцинацию от коронавируса раз в полгода.

В Крыму количество новых подтвержденных случаев коронавируса стремительно растет уже третью неделю, за минувшие сутки вирус подтвержден у 282 граждан. В Севастополе антирекорд по числу зараженных обновляется четвертый день подряд. Кроме того, за сутки зафиксирован антирекорд по смертности в целом по стране – скончались 652 человека.

За весь период пандемии в Крыму зафиксировано 48 092 случая коронавируса, выздоровели 43 234 человека, умерли 1 498 пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму. Если вакцинация в республике не примет массовый характер, то новая волна коронавируса может продлиться до начала августа.

В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов. Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.

В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд. В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.

Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило в Севастополе за истекшие сутки 117, что является максимальным суточным показателем за весь период пандемии.