Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть

Летальность от коронавируса в Крыму выросла на треть за минувшую неделю.

Об этом во время заседания оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«У нас за последнюю неделю на треть вырос уровень летальности по сравнению с предыдущей неделей. Количество летальных случаев сместилось в возрастную группу от 50 до 64 лет: удельный вес летальных случаев составил за последнюю неделю 21% – один из самых высоких показателей за весь предыдущий период мониторинга», – сообщила Пеньковская.

За неделю коронавирус подтвержден у 1 726 человек, скончались 43 человека. Количество умерших от COVID-19 в Крыму с начала пандемии превысило 1,5 тысячи человек.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 48 386 случаев коронавируса, выздоровели 43 433 человека, умерли 1 505 пациентов.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого протекания болезни и смерти. Минздрав России рекомендовал делать ревакцинацию от коронавируса раз в полгода – те, кто вакцинировался в декабре-январе, уже могут записаться на повторную прививку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму. Жители Крыма могут свободно записываться на повторную вакцинацию от коронавируса.

В Крыму почти триста новых заражений. За 29 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции.

Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму. Если вакцинация в республике не примет массовый характер, то новая волна коронавируса может продлиться до начала августа.

В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов. Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.