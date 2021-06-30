Власть
Крымчанку посадят в тюрьму за прописку в своей квартире четырех человек
В Севастополе сотрудники МВД выявили «резиновую квартиру», в которой были зарегистрированы четверо граждан из ближнего зарубежья, однако фактически они там не проживали.
Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.
«61-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на учет четверых граждан ближнего зарубежья, которые легально находятся на территории Российской Федерации. Правонарушение выявил участковый уполномоченный полиции в результате проведенной проверки», - говорится в сообщении полиции.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ей грозит крупный штраф или до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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