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Власть

Крымчанку посадят в тюрьму за прописку в своей квартире четырех человек

В Севастополе сотрудники МВД выявили «резиновую квартиру», в которой были зарегистрированы четверо граждан из ближнего зарубежья, однако фактически они там не проживали.

Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.

«61-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на учет четверых граждан ближнего зарубежья, которые легально находятся на территории Российской Федерации. Правонарушение выявил участковый уполномоченный полиции в результате проведенной проверки», - говорится в сообщении полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ей грозит крупный штраф или до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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