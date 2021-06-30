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Происшествия

Крымчанину грозит срок за наркопритон в его квартире

10:54 среда, 30 июня 2021

В Симферопольском районе задержали 43-летнего мужчину, который организовал в своей квартире наркопритон, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Он приглашал к себе наркозависимых товарищей, вместе с которыми употреблял марихуану и «соль», предоставляя им материалы и приспособления для употребления запрещенных веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело о систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.

Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителю Сак грозит лишение свободы за выращивание конопли в огороде. 40-летний любитель зеленых насаждений пояснил полицейским, что наркосодержащие растения выращивал исключительно для собственного пользования.

Охранник из Судака пытался продать полкило марихуаны. Сотрудники УФСБ задержали жителя Судака 1980 года рождения при попытке сбыта наркотических средств.

Суд приговорил бывшего борца с наркопреступностью к 14 годам колонии. Красноперекопский районный суд Крыма приговорил бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков местного отдела МВД к 14 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Россиянка привезла в Крым в ручке чемодана крупную партию наркотиков. Сотрудники транспортной полиции Крыма задержали в аэропорту Симферополь москвичку с наркотиками, спрятанными в ручку чемодана.

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