Происшествия
Крымчанину грозит срок за наркопритон в его квартире
В Симферопольском районе задержали 43-летнего мужчину, который организовал в своей квартире наркопритон, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Он приглашал к себе наркозависимых товарищей, вместе с которыми употреблял марихуану и «соль», предоставляя им материалы и приспособления для употребления запрещенных веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело о систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.
Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жителю Сак грозит лишение свободы за выращивание конопли в огороде. 40-летний любитель зеленых насаждений пояснил полицейским, что наркосодержащие растения выращивал исключительно для собственного пользования.
Охранник из Судака пытался продать полкило марихуаны. Сотрудники УФСБ задержали жителя Судака 1980 года рождения при попытке сбыта наркотических средств.
Суд приговорил бывшего борца с наркопреступностью к 14 годам колонии. Красноперекопский районный суд Крыма приговорил бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков местного отдела МВД к 14 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Россиянка привезла в Крым в ручке чемодана крупную партию наркотиков. Сотрудники транспортной полиции Крыма задержали в аэропорту Симферополь москвичку с наркотиками, спрятанными в ручку чемодана.
В Симферополе масштабное отключение воды из-за ремонта
В северо-восточных районах крымской столицы с полуночи 1 июля будет ограничено водоснабжение, причина – ремонтные работы на сетях.
В Крыму почти триста новых заражений
За 29 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции.
Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма
Россия нарушила право на свободу судоходства, а также ряд двусторонних соглашений, считают в минобороны Нидерландов.
На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб
В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.
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