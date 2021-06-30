Крым не включили в число экономически устойчивых регионов

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Рейтинг по итогам I квартала 2021 года подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРго) на основе данных Росстата.

В него вошли 35 регионов. Крыма в этом списке нет. А вот Севастополь, набрав 20 баллов, разместился на 5-й строчке, пропустив вперед Москву, Курскую, Пензенскую и Владимирскую области.

Рейтинг основан на четырех критериях, отмечают «Известия» со ссылкой на авторов исследования.

Первый – отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов консолидированного регионального бюджета, условно приведенной к календарному году.

Второй – отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Третий – индекс промышленного производства (в действующих ценах)

Четвертый – отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец аналогичного периода предыдущего года.

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