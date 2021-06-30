Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +27
море +22

Власть

Крым не включили в число экономически устойчивых регионов

15:07 среда, 30 июня 2021
Крым не включили в число экономически устойчивых регионов

фото © Новости Крыма

Рейтинг по итогам I квартала 2021 года подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРго) на основе данных Росстата.

В него вошли 35 регионов. Крыма в этом списке нет. А вот Севастополь, набрав 20 баллов, разместился на 5-й строчке, пропустив вперед Москву, Курскую, Пензенскую и Владимирскую области.

Рейтинг основан на четырех критериях, отмечают «Известия» со ссылкой на авторов исследования.

Первый – отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов консолидированного регионального бюджета, условно приведенной к календарному году.

Второй – отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Третий – индекс промышленного производства (в действующих ценах)

Четвертый – отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец аналогичного периода предыдущего года.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым и Севастополь оказались регионами с самым недоступным жильем. Крым и Севастополь оказались в конце списка регионов по доступности жилья.

Керченский роддом отремонтируют за 233 млн рублей. До конца 2022 года должен быть завершен капитальный ремонт Керченского городского родильного дома.

Десятки объектов культурного наследия повреждено наводнениями в Крыму. Наводнения, охватившие несколько городов и районов Крыма на прошлой неделе, повредили порядка 30 объектов культурного наследия.

«Событие Кэррингтона» накроет Крым. На восстановление инфраструктуры могут потребоваться годы.

Власть
Турист: Россия сама не признает Крым

Турист: Россия сама не признает Крым

Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.

Потоп в Крыму
Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения

Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения

Власти Ялты начали снимать ограничения, введенные на территории муниципалитета в связи с режимом ЧС.

Сюжет
Потоп в Крыму

Потоп в Крыму

Сильнейшие дожди затопили города Крыма

Коронавирус в Крыму
В Крыму почти триста новых заражений

В Крыму почти триста новых заражений

За 29 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации