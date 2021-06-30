Какой сегодня праздник 30 июня

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Сегодня, 30 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День экономиста в Беларуси

Ежегодно 30 июня в Республике Беларусь отмечается государственный праздник — День экономиста. Он установлен Указом Президента Республики Беларусь №35 от 2 февраля 2000 года.

В 1920 году постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР была образована Общеплановая комиссия при Совете труда и обороны. По утвержденному положению на Общеплановую комиссию (Госплан) возлагались разработка единого государственного плана. В том же году Всероссийский съезд Советов в своем постановлении указал на необходимость создания в губерниях и областях высших хозяйственных органов — Экономических совещаний.

Из-за гражданской войны и иностранной интервенции решение съезда было осуществлено позднее. Первое заседание Экономического совещания, образованного в Белоруссии, состоялось 26 апреля 1921 года. А 30 июня 1921 года Экономическое совещание разработало и утвердило положение о Плановой комиссии (Госплане) республики.

Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day)

Начало празднования Международного дня социальных сетей было положено 30 июня 2010 сайтом Mashable.

Цель праздника – осознать влияние социальных сетей на глобальное общение и объединить мир, чтобы отпраздновать эту дату.

В наши дни социальные сети играют важную роль в современном мире. С каждым днем все больше людей не просто общаются в социальных сетях, но и делятся профессионализмом, советами. В социальных сетях проводятся курсы по покупке-продаже товаров, продвижению своих собственных интернет-ресурсов и т.п.

Каждый день социальные сети посещают порядка 45 % жителей планеты.

Мануил Солнцестой (Мануйло и Савелий)

Народный праздник «Мануйло и Савелий» отмечается 30 июня (по старому стилю - 17 июня). В этот день православная церковь почитает память трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. Другие названия праздника: «Мануил», «День Мануила», «Молодой Ярило», «Солнцестой». В этот день солнце застаивается, то есть медлит в зените. Начинается бурный рост растительности. По омутам распускаются белые кувшинки.

Также сегодня, 30 июня, отмечают такие праздники:

- День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ

- Международный день астероида (International Asteroid Day)

- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

- День памяти священномученика Аверкия Северовостокова

- День влюбленных в Азербайджане

- День разбрасывания монеток

- День «Секунды координации» (Leap Second Day)

- Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism)

- День Национальной организации женщин (National Organization for Women Day) в США

- День учителя в Доминикане

- День коктейля «Май Тай» (National Mai Tai Day) в США

- День юриста Кыргызстана

- День отца на Гаити

- День независимости Конго

- День филиппино-испанской дружбы

Сегодня именины празднуют: Ананий, Климент, Никифор, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Мануил, Никита, Аэтий, Измаил, Пиор, Савелий, Филонид.

Что происходило 30 июня в прошлые годы

1810 - Нидерланды включены в состав Франции.

1824 - начало плавания к берегам Новой Земли военного брига «Новая Земля» под началом Ф. П. Литке.

1834 - в Гессене отпечатана прокламация «Мир хижинам! Война дворцам!».

1893 - в ЮАР, на руднике Яхерсфонтейн найден алмаз «Эксельсиор» весом 995 карат.

1905 - Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности

1913 - начало Второй балканской войны.

1936 - напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

1941 - Компания «Пепси-Кола» слита с кондитерской компанией «Лофт».

1945 - в СССР восстановлены отпуска.

1947 - в Берхтесгадене начало работу украинское Научное Общество им. Шевченко.

1948 - ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «Bell Laboratories» объявили о создании транзистора.

1956 - в газетах СССР опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».

1964 - получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1970 - Великобритания, Дания, Норвегия и Ирландия начали в Люксембурге переговоры о вступлении в Европейское экономическое сообщество.

1971 - катастрофа пилотируемого космического аппарата «Союз-11». Весь экипаж погиб.

1974 - Михаил Барышников бежал на Запад. Большой театр в это время гастролировал в Канаде.

1992 - принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 июня. Какие праздники будут завтра?

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