Общество
Какой сегодня праздник 30 июня
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Сегодня, 30 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День экономиста в Беларуси
Ежегодно 30 июня в Республике Беларусь отмечается государственный праздник — День экономиста. Он установлен Указом Президента Республики Беларусь №35 от 2 февраля 2000 года.
В 1920 году постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР была образована Общеплановая комиссия при Совете труда и обороны. По утвержденному положению на Общеплановую комиссию (Госплан) возлагались разработка единого государственного плана. В том же году Всероссийский съезд Советов в своем постановлении указал на необходимость создания в губерниях и областях высших хозяйственных органов — Экономических совещаний.
Из-за гражданской войны и иностранной интервенции решение съезда было осуществлено позднее. Первое заседание Экономического совещания, образованного в Белоруссии, состоялось 26 апреля 1921 года. А 30 июня 1921 года Экономическое совещание разработало и утвердило положение о Плановой комиссии (Госплане) республики.
Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day)
Начало празднования Международного дня социальных сетей было положено 30 июня 2010 сайтом Mashable.
Цель праздника – осознать влияние социальных сетей на глобальное общение и объединить мир, чтобы отпраздновать эту дату.
В наши дни социальные сети играют важную роль в современном мире. С каждым днем все больше людей не просто общаются в социальных сетях, но и делятся профессионализмом, советами. В социальных сетях проводятся курсы по покупке-продаже товаров, продвижению своих собственных интернет-ресурсов и т.п.
Каждый день социальные сети посещают порядка 45 % жителей планеты.
Мануил Солнцестой (Мануйло и Савелий)
Народный праздник «Мануйло и Савелий» отмечается 30 июня (по старому стилю - 17 июня). В этот день православная церковь почитает память трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. Другие названия праздника: «Мануил», «День Мануила», «Молодой Ярило», «Солнцестой». В этот день солнце застаивается, то есть медлит в зените. Начинается бурный рост растительности. По омутам распускаются белые кувшинки.
Также сегодня, 30 июня, отмечают такие праздники:
- День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ
- Международный день астероида (International Asteroid Day)
- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ
- День памяти священномученика Аверкия Северовостокова
- День влюбленных в Азербайджане
- День разбрасывания монеток
- День «Секунды координации» (Leap Second Day)
- Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism)
- День Национальной организации женщин (National Organization for Women Day) в США
- День учителя в Доминикане
- День коктейля «Май Тай» (National Mai Tai Day) в США
- День юриста Кыргызстана
- День отца на Гаити
- День независимости Конго
- День филиппино-испанской дружбы
Сегодня именины празднуют: Ананий, Климент, Никифор, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Мануил, Никита, Аэтий, Измаил, Пиор, Савелий, Филонид.
Что происходило 30 июня в прошлые годы
1810 - Нидерланды включены в состав Франции.
1824 - начало плавания к берегам Новой Земли военного брига «Новая Земля» под началом Ф. П. Литке.
1834 - в Гессене отпечатана прокламация «Мир хижинам! Война дворцам!».
1893 - в ЮАР, на руднике Яхерсфонтейн найден алмаз «Эксельсиор» весом 995 карат.
1905 - Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности
1913 - начало Второй балканской войны.
1936 - напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».
1941 - Компания «Пепси-Кола» слита с кондитерской компанией «Лофт».
1945 - в СССР восстановлены отпуска.
1947 - в Берхтесгадене начало работу украинское Научное Общество им. Шевченко.
1948 - ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «Bell Laboratories» объявили о создании транзистора.
1956 - в газетах СССР опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».
1964 - получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.
1970 - Великобритания, Дания, Норвегия и Ирландия начали в Люксембурге переговоры о вступлении в Европейское экономическое сообщество.
1971 - катастрофа пилотируемого космического аппарата «Союз-11». Весь экипаж погиб.
1974 - Михаил Барышников бежал на Запад. Большой театр в это время гастролировал в Канаде.
1992 - принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 июня. Какие праздники будут завтра?
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