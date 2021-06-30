Юный ялтинец попался на мошеннической схеме с электронными сигаретами

В полицию Феодосии обратилась женщина, которая рассказала, как на одном из интернет-сайтов по очень привлекательной цене купила несуществующие электронные сигареты.

Ущерб от этой сделки, по ее словам, составил свыше 32 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

К мошенничеству оказался причастен 18-летний житель Ялты, которого феодосийские правоохранители нашли и задержали в Севастополе.

«Парень пояснил, что сам придумал, как можно заработать легкие деньги и для этого создал поддельный интернет-магазин по продаже электронных сигарет по низкой цене. Уже в начале марта к нему за приобретением 100 электронных сигарет обратилась девушка. После получения указанной суммы через интернет-банкинг, парень перестал выходить с ней на связь, а деньги потратил на собственные нужды», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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