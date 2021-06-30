Происшествия
Группу каякеров спасли в акватории Севастополя
Группа из пяти человек, вышедшая в акваторию Севастополя на каяках, не могла справиться с разбушевавшимися волнами и обратилась за помощью к проходящему мимо катеру спасателей.
О спасательной операции сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.
Любители активно отдыха были обнаружены сотрудниками Центра ГИМС в районе мыса Айя. Они просили о помощи, так как движение из-за захлестывающих и подтапливающих каяки волн было невозможно.
Спасатели приняли людей на борт патрульного катера и доставили их на берег. Благодаря оперативному реагированию инспекторов, никто из пятерых каякеров не пострадал – медицинская помощь им не потребовалась.
Отметим, в летний период работа сотрудников МЧС и Центра гражданской защиты особенно напряженная. К спасателям обратились уже на второй день официального купального сезона – когда их помощь потребовалась мужчине, тонувшему в море возле пляжа «Омега».
В тексте использованы материалы: Форпост
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