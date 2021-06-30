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Происшествия

Группу каякеров спасли в акватории Севастополя

18:02 среда, 30 июня 2021

Группа из пяти человек, вышедшая в акваторию Севастополя на каяках, не могла справиться с разбушевавшимися волнами и обратилась за помощью к проходящему мимо катеру спасателей.

О спасательной операции сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.

Любители активно отдыха были обнаружены сотрудниками Центра ГИМС в районе мыса Айя. Они просили о помощи, так как движение из-за захлестывающих и подтапливающих каяки волн было невозможно.

Спасатели приняли людей на борт патрульного катера и доставили их на берег. Благодаря оперативному реагированию инспекторов, никто из пятерых каякеров не пострадал – медицинская помощь им не потребовалась.

Отметим, в летний период работа сотрудников МЧС и Центра гражданской защиты особенно напряженная. К спасателям обратились уже на второй день официального купального сезона – когда их помощь потребовалась мужчине, тонувшему в море возле пляжа «Омега».

В тексте использованы материалы: Форпост

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