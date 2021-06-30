ФАС не разрешил аэропорту Симферополь повысить тарифы и сборы

Федеральная антимонопольная служба не разрешила международному аэропорту Симферополь повысить тарифы на свои услуги.

Об этом сказано на сайте службы.

«ФАС при анализе тарифной заявки скорректировала расчеты аэропорта и пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов нет. Таким образом, расходы авиакомпаний на обслуживание по регулируемым тарифам и сборам в аэропорту не изменятся», – говорится в сообщении.

Срок действия предыдущего приказа ФАС, который устанавливал долгосрочные тарифы для крымского аэропорта, истекает в конце этого года.

Аэропорт просил разрешения повысить тарифы с 2022 года. В частности, сбор за обеспечение авиационной безопасности для грузовых и грузопассажирских самолетов предлагалось увеличить в 72 раза: с 3,6 рублей за 1 килограмм до 260 рублей. Сбор за стоянку самолетов на аэродроме при наличии грузов и почты, которые нужно было погрузить или разгрузить, мог бы вырасти в три раза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Центр Ялты открыли для личного автотранспорта. Центр Ялты сегодня был открыт для движения личного транспорта. Как отметила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение было принято накануне на заседании комиссии по ЧС.

Троллейбусы возобновили работу на всех маршрутах Большой Ялты. Троллейбусы сегодня вышли на все муниципальные маршруты Большой Ялты.

В Крыму туристов возят переполненные автобусы-развалюхи и водители-хамы. В разгар туристического сезона в Крыму на междугородних маршрутах продолжают курсировать морально и технически изношенные автобусы.

Авиарейс «Москва - Симферополь» отменили из-за пассажира. Одна из российских авиакомпаний отменила рейс Симферополь — Москва после задержки на 5,5 часов, об этом сообщила пассажирка этого рейса.