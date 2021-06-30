Более десятка аварийных домов снесут в Севастополе

Суд обязал правительство Севастополя снести 11 пустующих аварийных домов.

Соответствующий иск был подан севастопольской прокуратурой, передает «Новый Севастополь».

«В июле 2018 года произошло обрушение конструкций дома №7 по улице Херсонской, в результате чего погиб человек. Кроме того, подразделения МЧС на протяжении 2018-2020 годов 13 раз тушили пожары в домах №№ 3, 5, 7 по улице Оборонной», – сообщили в надзорном ведомстве.

Под снос пойдут объекты на улицах Раенко, 12, Брестская, 10, Нефтяная, 27, Охотская, 2, Будищева, 4, Толбухина, 3, Баумана, 7, Херсонская, 7, Оборонная, 3, 5 и 7. Жители этих домов уже расселены.

Отвечать за снос этих зданий будет городское правительство, департамент городского хозяйства и земельный департамент. Госбюджетное учреждение «Городская служба жилищного фонда» обязано ограничить доступ людей к объектам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялта накопила годовой запас воды после июньских ливней. Запас воды, полученный после обильных осадков в Большой Ялте во второй половине июня, обеспечил город годовым запасом воды.

Размер компенсаций пострадавшим от паводка рассчитают в Севастополе. Размер компенсации материального ущерба от июньского паводка рассчитают для жителей Севастополя, проживающих в зоне подтопления.

Пляжи Большой Ялты частично могут открыть уже в пятницу. Уже в будущую пятницу может открыться часть пляжей Большой Ялты от Алупки до Фороса, ранее закрытые для купания из-за последствий аномального ливня и последующего потопа.

Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем. Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.