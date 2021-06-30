Власть
Более десятка аварийных домов снесут в Севастополе
Суд обязал правительство Севастополя снести 11 пустующих аварийных домов.
Соответствующий иск был подан севастопольской прокуратурой, передает «Новый Севастополь».
«В июле 2018 года произошло обрушение конструкций дома №7 по улице Херсонской, в результате чего погиб человек. Кроме того, подразделения МЧС на протяжении 2018-2020 годов 13 раз тушили пожары в домах №№ 3, 5, 7 по улице Оборонной», – сообщили в надзорном ведомстве.
Под снос пойдут объекты на улицах Раенко, 12, Брестская, 10, Нефтяная, 27, Охотская, 2, Будищева, 4, Толбухина, 3, Баумана, 7, Херсонская, 7, Оборонная, 3, 5 и 7. Жители этих домов уже расселены.
Отвечать за снос этих зданий будет городское правительство, департамент городского хозяйства и земельный департамент. Госбюджетное учреждение «Городская служба жилищного фонда» обязано ограничить доступ людей к объектам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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