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Власть

Более десятка аварийных домов снесут в Севастополе

Суд обязал правительство Севастополя снести 11 пустующих аварийных домов.

Соответствующий иск был подан севастопольской прокуратурой, передает «Новый Севастополь». 

«В июле 2018 года произошло обрушение конструкций дома №7 по улице Херсонской, в результате чего погиб человек. Кроме того, подразделения МЧС на протяжении 2018-2020 годов 13 раз тушили пожары в домах №№ 3, 5, 7 по улице Оборонной», – сообщили в надзорном ведомстве.

Под снос пойдут объекты на улицах Раенко, 12, Брестская, 10, Нефтяная, 27, Охотская, 2, Будищева, 4, Толбухина, 3, Баумана, 7, Херсонская, 7, Оборонная, 3, 5 и 7. Жители этих домов уже расселены.

Отвечать за снос этих зданий будет городское правительство, департамент городского хозяйства и земельный департамент. Госбюджетное учреждение «Городская служба жилищного фонда» обязано ограничить доступ людей к объектам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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