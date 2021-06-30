Происшествия
Автобус из Крыма въехал в грузовик под Ростовом-на-Дону
В Ростовской области автобус, ехавший из Крыма в Тольятти, столкнулся с грузовиком, два человека пострадали.
Об этом сообщили в управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла рано утром на трассе в Аксайском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Iveco, который ехал впереди.
«В результате ДТП пострадали два человека - второй водитель автобуса и экскурсовод», - сообщили в ведомстве, уточнив, что в автобусе ехали 44 человека.
Людей пересадили в попутный транспорт и довезли до гостиницы. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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