Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Летальность от коронавируса в Крыму за неделю выросла на треть ● Ситуация с коронавирусом в Крыму стремительно ухудшается ● Минздрав рассказал о порядке ревакцинации от коронавируса в Крыму ● В Крыму почти триста новых заражений ● Врач спрогнозировал сроки окончания новой волны коронавируса в Крыму
Аксенов пригрозил крымчанам и туристам локдаунами
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В случае игнорирования требований безопасности в связи с распространением коронавируса, в отдельных регионах Крыма будут вводиться локдауны.
Об этом предупредил глава республики Сергей Аксенов на оперштабе по ситуации с COVID-19.
«Никто ничего не соблюдает. В дальнейшем я предлагаю вводить локдауны по регионам. Будем просто принимать решение, потому что понимаем, что ситуация ситуации - рознь: в тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают нужным ничего выполнять, будем вводить полное закрытие, переводить в режим ЧС и закрывать все», - пригрозил он.
В республике стабильно ухудшается ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. За последние сутки в регионе подтвердилось 294 случая заболевания COVID. За неделю на треть выросла смертность от коронавируса, за последние две недели увеличилась заболеваемость внебольничными пневмониями.
Число коек, развернутых под коронавирусных пациентов и больных с пневмониями, увеличено до 2810, это, по словам главного санитарного врача полуострова Натальи Пеньковской, соответствует уровню декабря 2020 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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