Жительница Ялты может лишиться свободы за незаконное использование чужой банковской карты

Полицейские Ялты по горячим следам раскрыли хищение денежных средств с банковской карты.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«В дежурную часть поступило заявление местной жительницы о том, что с ее банковского счета при неизвестных обстоятельствах было списано более 11 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 44-летняя ялтинка», – рассказали правоохранители.

Полицейские выяснили, что подозреваемая нашла потерянную банковскую карту и решила потратить находившиеся там деньги на личные нужды, используя в магазинах и на автозаправках бесконтактный способ оплаты. «В общей сложности злоумышленница произвела 15 транзакций», – уточнили стражи порядка.

В управлении МВД подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 УК РФ, которая за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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