Ждать ли взлета цен в Крыму летом

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Серьезного подорожания сахара из-за окончания действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок в курортный сезон ожидать не стоит, также нет экономических причин для роста цен на другие группы продовольственных товаров.

Такое мнение выразил председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

«Стоимость социальных видов продуктов, таких как сахарный песок и подсолнечное масло, слабо зависит от курортного сезона... Что касается госрегулирования, ограничения не могут быть бесконечными, но сейчас есть намерение о создании интервенционного фонда, чтобы сделать запас социальных продуктов. Например, 10-15 лет назад были случаи по гречке и сахару, когда эти продукты вбрасывали из госрезерва в ведущие торговые сети, ограничивая им наценку. Кроме того, Минсельхоз планирует резкое увеличение площади посевов сахарной свеклы. Поэтому, думаю, это не такая уж и проблема. «Вбухивать» деньги, а потом выбрасывать просроченные продукты, не нужно», - считает Макеев.

Об отсутствии экономических причин для роста цен наступившим летом также говорит директор института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов. Однако он предполагает, что ситуация изменится осенью:

«Скорее всего, рост цен мы увидим уже после окончания туристического сезона, когда появится новый урожай, себестоимость которого будет выше. Именно летом нас вряд ли ждут какие-то ценовые изменения. В любом случае, процесс госрегулирования это краткосрочная мера. Нельзя сказать: «Цены, стой! Раз-два! ». Можно ввести ограничения, пока есть старые запасы, чтобы торговые сети, пользуясь ажиотажным спросом, не накручивали большие проценты на те продукты, которые есть у них в запасах. Но когда по всем фронтам идет повышение... мы не можем госразнарядкой остановить процесс».

Что касается сезонного роста цен на овощи и фрукты, эксперты соглашаются, что из-за повышенного спроса во время наплыва туристов их стоимость может вырасти, особенно в прибрежных регионах Крыма.

«Кто живет одним днем, тот работает по такому принципу, а кто хочет жить ровно и долго, он старается на небольшой наценке иметь всегда перспективу, стабильные отношения с партнерами. Но вообще, здесь нужно создавать конкурентную среду», - считает Макеев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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