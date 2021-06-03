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Власть

Власти Крыма похвастались, что застроят Южный берег десятками многоэтажек

13:05 четверг, 3 июня 2021
Алушта Ялта
Власти Крыма похвастались, что застроят Южный берег десятками многоэтажек

Многоэтажки появятся в Партените | фото © salvadorcrimea.com

Власти республики подписали инвестиционное соглашение на строительство жилого комплекса в поселке Партенит на Южном берегу Крыма.

Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме, передает пресс-служба корпорации развития республики.

«Подписано инвестсоглашение о реализации строительства многоквартирного жилого комплекса в поселке Партенит между АО «Корпорация развития Республики Крым» и ООО «Симстройпроект», – говорится в сообщении.

Инвестор предлагает за 4,9 млрд рублей построить 11 домов по 16 этажей с объектами благоустройства и озеленения, а также с парковками общей площадью 2,7 гектара. На придомовых территориях также разместятся игровые и спортивные площадки.

Соглашение подписано между генеральным директором Корпорации развития Крыма и представителем компании-инвестора.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано одно ООО «Симстройпроект» – в Симферополе. Его основным видом деятельности являются инженерные изыскания и инженерно-техническое проектирование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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