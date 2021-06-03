Власть
В Ялте обещают завершить установку уличных аншлагов единого образца до сентября
Работа по установке уличных аншлагов единого образца в Ялте должна быть завершена до Всероссийской переписи населения, которая намечена на сентябрь 2021 года.
Об этом заявила исполняющая обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ирина Петровская.
«В сентябре должна состояться Всероссийская перепись населения. И наличие адресных аншлагов крайне важно в работе переписчиков. Причем, согласно Правилам благоустройства, установке подлежат исключительно аншлаги утвержденного в 2016 году образца», – пояснила она.
Петровская с сожалением отметила, что на многих зданиях и сооружениях муниципального образования нет не только наименования улиц, но даже номеров домов. При этом она обратила внимание, что точная адресация есть в департаменте по вопросам ЖКХ.
«Но делать вывеску в рамках благоустройства нужно так, как указано в правилах, а не просто краской на заборе», – уточнила исполняющая обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства. Она добавила, что разместить уличные аншлаги обязаны в том числе собственники частных домов. За неисполнение, по ее словам, полагается штраф, а мониторинг и контроль обеспечат сотрудники департамента муниципального контроля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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