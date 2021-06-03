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Происшествия

В Симферополе украли шубу прямо с маникена

В полицию Симферополя поступило заявление о краже шубы из магазина, расположенного в подземном переходе на территории центрального рынка.

Сотрудник магазина сообщил правоохранителям, что неизвестный украл шубу стоимостью 18 тысяч рублей, надетую на манекен, установленный на входе в помещение.

Вскоре полицейские задержали 32-летнего симферопольца с подпорченной репутацией.

Мужчина во всем сознался. Воспользовавшись тем, что реализатор отвлекся на клиента, он снял шубу и покинул территорию рынка. В этот же день перепродал ее неизвестной женщине за 450 рублей.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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