Происшествия
В Симферополе украли шубу прямо с маникена
В полицию Симферополя поступило заявление о краже шубы из магазина, расположенного в подземном переходе на территории центрального рынка.
Сотрудник магазина сообщил правоохранителям, что неизвестный украл шубу стоимостью 18 тысяч рублей, надетую на манекен, установленный на входе в помещение.
Вскоре полицейские задержали 32-летнего симферопольца с подпорченной репутацией.
Мужчина во всем сознался. Воспользовавшись тем, что реализатор отвлекся на клиента, он снял шубу и покинул территорию рынка. В этот же день перепродал ее неизвестной женщине за 450 рублей.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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