В Севастополе странная женщина то лежит на дороге, то скачет на крышах машин

Одним из запомнившихся севастопольцам событий первого дня июня оказалась женщина, поведение которой было далеким от привычного нормальным людям.

Гражданка лежала на оживленной проезжей части, прыгала на машины и на машинах, пыталась остановить поток автомобилей и подраться с удивленными водителями. Соответствующие видео размещены в социальных сетях города-героя.

31 мая гражданку женщину видели на проспекте Гагарина, где она, стоя на капоте, пыталась пинать собравшихся вокруг машины граждан.

Затем активную женщину зафиксировали очевидцы на площади 50-летия СССР. Там она просто лежала на дороге, не обращая внимания на объезжающие ее автомобили.

Ареной новых приключений неизвестной стала стоянка перед 1-й городской больницей на площади Восставших. Там женщина встала на пути транспортного потока, блокировав проезд.

Как отметили очевидцы в комментариях, с учетом близости больницы это было бы самым правильным моментом для осмотра уже знаменитой гражданки. Однако к настоящему моменту сведения о том, что странной женщиной предметно занялись некие компетентные органы, — отсутствуют.

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