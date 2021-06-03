В Севастополе осудили посредников взяток для сдачи экзамена в ГИБДД

Двое жителей Севастополя 63 и 39 лет осуждены за посредничество при даче взяток сотрудникам ГИБДД за содействие в сдаче экзамена на управление мотоциклом.

Злоумышленники осуждены по ч. 2 ст. 291.1 УК Российской Федерации (посредничество во взяточничестве) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину).

Подсудимые с августа 2017 по август 2019 года неоднократно получали деньги от 30 до 70 тысяч рублей от граждан, обратившихся к ним с просьбой оказать содействие в сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.

Часть суммы злоумышленники передавали должностному лицу ГИБДД для дальнейшей передачи сотруднику МРЭО ГИБДД УМВД России по Севастополю.

При совершении одного из преступлений подсудимых задержали. Кроме того, при одной из «сделок» 63-летний преступник присвоил деньги, переданные от гражданина.

Суд приговорил нарушителей к 3 и 4 годам лишения свободы условно, с испытательными сроками 2,5 и 3 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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