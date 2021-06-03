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Водный кризис

В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена»

17:55 четверг, 3 июня 2021
В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена»

фото © Новости Крыма

Проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма принципиально решена, вода подается без ограничений.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что самый сложный период в решении вопроса водообеспечения Крыма питьевой водой уже пройден.

По словам главы региона, в Симферополе и Ялте вопрос водоснабжения снят, а отключения происходят только в ночное время. К концу года власти планируют решить вопрос обеспечения водой для всех населенных пунктов республики.

Для обеспечения водой жителей Алушты и близлежащих курортных поселков – планируется построить Солнечногороское водохранилище проектным объемом 8 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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