Водный кризис
Развитие сюжета: Реки Алушты, Судака и Феодосии продолжают пересыхать ● Весенние ливни слабо наполнили реки Крыма ● Власти Севастополя обещают, что запасов водохранилища хватит до начала 2022 года ● «Росгеология» до конца года планирует пробурить в Крыму еще полсотни скважин ● В Крыму «заморозили» строительство первого опреснителя
В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена»
фото © Новости Крыма
Проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма принципиально решена, вода подается без ограничений.
Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.
«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», – цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что самый сложный период в решении вопроса водообеспечения Крыма питьевой водой уже пройден.
По словам главы региона, в Симферополе и Ялте вопрос водоснабжения снят, а отключения происходят только в ночное время. К концу года власти планируют решить вопрос обеспечения водой для всех населенных пунктов республики.
Для обеспечения водой жителей Алушты и близлежащих курортных поселков – планируется построить Солнечногороское водохранилище проектным объемом 8 млн кубометров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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