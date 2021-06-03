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В ООН призвали Россию «прекратить нарушение прав человека в Крыму»
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Страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию «прекратить агрессию и нарушение прав человека в Крыму».
Об этом говорится в их совместном заявлении о встрече по формуле Аррии, организованной Россией, под названием «Об обстоятельствах Майдана и его последствиях на Донбассе».
«Российская Федерация провела сегодня в ООН неформальную встречу по формуле Аррии, чтобы снова продвинуть ложный рассказ об Украине и событиях, произошедших в 2014 году. Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от усилий России по дестабилизации с 2014 года», – говорится в сообщении, опубликованном 2 июня делегацией Европейского Союза в ООН.
Как сообщается в переведенном варианте заявления, опубликованном украинской миссией при ООН в Twitter, страны в очередной раз подтвердили свою поддержку суверенитета Украины в ее международно признанных границах.
«Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и оккупацию Крыма, а также вопиющие нарушения прав человека, которые она совершает по отношению к населению Крыма. Мы призываем Россию выполнить свои Минские обязательства, включая немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и выведение ее войск и техники с территории Украины», – сказано в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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