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Власть

В Крыму зарплаты выросли, но стали меньше

13:01 четверг, 3 июня 2021

Размер заработной платы в Республике Крым по итогам первых трех месяцев 2021 года увеличился на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Управлении федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

Одновременно с этим индекс реальной заработной платы (соотношение размера зарплаты к индексу потребительских цен – ред.), характеризующей покупательскую способность населения, в первые три месяца 2021 года снизился на 1,7%, отметили в ведомстве.

«Суммарная задолженность по заработной плате по кругу видов деятельности на 1 мая 2021 года составила 27,4 млн рублей и, по сравнению с 1 апреля 2021 года, увеличилась на 6,2% или на 1,598 миллиона рублей», - сообщили в Крымстате.

При этом, по состоянию на конец апреля 2021 года 28,9 тысяч жителей Республики Крым состоят на учете в Центре занятости населения, 26,8 тыс. человек из них имеют статус безработных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,9%, по данным ведомства. Этот показатель соответствует маю 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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