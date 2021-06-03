В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек

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В Крыму российской вакциной от коронавируса привито 232 866 человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Крыма Александр Остапенко на брифинге по противодействию COVID-19.

«На сегодняшний день получено 267 122 дозы вакцины. За последнюю неделю мы получили дополнительно еще 7400 доз. Из полученного количества на сегодняшний день привито уже 232 866 человек, из них 170076 пациентов получили второй компонент», – сказал Остапенко.

По информации чиновника, на данный момент в Крыму функционируют 109 пунктов вакцинации.

Ранее Александр Остапенко сообщал, что в Крыму по состоянию на 26 мая российской вакциной от коронавируса привито 210 415 человек.

Власти Крыма предлагают жителям полуострова вакцинироваться от COVID-19 «Спутником V». В Министерстве здравоохранения Крыма отметили, что вакцинация осуществляется в два этапа «исключительно на добровольной основе».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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