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Коронавирус в Крыму

В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек

13:27 четверг, 3 июня 2021
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек

фото © rbc.ru

В Крыму российской вакциной от коронавируса привито 232 866 человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Крыма Александр Остапенко на брифинге по противодействию COVID-19.

«На сегодняшний день получено 267 122 дозы вакцины. За последнюю неделю мы получили дополнительно еще 7400 доз. Из полученного количества на сегодняшний день привито уже 232 866 человек, из них 170076 пациентов получили второй компонент», – сказал Остапенко.

По информации чиновника, на данный момент в Крыму функционируют 109 пунктов вакцинации.

Ранее Александр Остапенко сообщал, что в Крыму по состоянию на 26 мая российской вакциной от коронавируса привито 210 415 человек.

Власти Крыма предлагают жителям полуострова вакцинироваться от COVID-19 «Спутником V». В Министерстве здравоохранения Крыма отметили, что вакцинация осуществляется в два этапа «исключительно на добровольной основе».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19. Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко отмечает рост количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 1 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса. В Севастополе на утро 1 июня сделали прививку от коронавируса 65 295 человек. Второй этап вакцинации прошел 52 551 житель региона.

В Крыму почти сто новых заражений за сутки. За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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