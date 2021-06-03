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В Крыму назвали самые «нитратные» фрукты и овощи

12:40 четверг, 3 июня 2021
В Крыму назвали самые «нитратные» фрукты и овощи

фото © Новости Крыма

Слишком крупные для своего вида овощи и фрукты с гладкой и блестящей поверхностью, а также продукты «не по сезону» могут содержать большое количество нитратов, употребление которых может привести к отравлению.

Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики Медицинской академии Крымского федерального университета Елена Максимова.

Как отмечает специалист, основной мерой предосторожности при употреблении опасных в отношении нитратов продуктов является их покупка в сезон созревания.«Нитраты – это соли азотной кислоты, которые являются элементами питания растений, однако их избыток делает растение токсичным. В полностью созревшей сельскохозяйственной продукции нитратов содержится меньше. Безопасные бахчевые появляются только в конце августа-начале сентября, то же относится к персикам и грушам. А вот огурцы, яблоки, помидоры и капусту можно покупать уже в июле, не опасаясь за здоровье», – рассказала Елена Максимова.

Как отмечает врач-гастроэнтеролог, наиболее «опасными» продуктами являются салат, шпинат, свекла, укроп, листовая капуста, редис, зеленый лук, дыни и арбузы, поскольку они могут накапливать до 5000 мг нитратов на 1 кг сырой массы. Низкое содержание нитратов (10-80 мг) наблюдается в брюссельской капусте, горохе, щавеле, фасоли, картофеле, томатах, репчатом луке, фруктах и ягодах.

«В разных овощах нитраты способны накапливаться с разной скоростью. Из трех салатных любимцев больше всего накапливает нитраты редис, меньше – огурец, еще меньше – томат. При этом опасные вещества распределены в продуктах неравномерно: в огурцах – с обоих концов овоща, в зелени – в черенках и наружных листьях, в капусте самая «подозрительная часть» – кочерыжка, а в моркови – сердцевина. У арбуза больше всего нитратов накапливается под кожицей и у плодоножки, поэтому детям стоит давать кусочки из середины», – отметила Елена Максимова.

По ее словам, признаками нитратной продукции могут быть: отсутствие сладкого вкуса и наличие несозревших семян у арбуза или дыни, неясно выраженный вкус и аромат (у огурцов, дынь), выраженная сосудистая ткань в средней части растений, а у арбуза – наличие волокон желтого цвета.

«Первыми признаками отравления обычно становятся рвота, диарея, тошнота. В отличие от обычного пищевого отравления при поступлении в организм избыточного количества нитратов увеличивается печень, становится уплотненной и болезненной при пальпации. Пульс становится слабым, руки и ноги холодеют, артериальное давление понижается, дыхание учащается. Иногда отравление нитратами проявляется только в виде желудочно-кишечного расстройства, сонливости и апатии, однако последствия могут быть и более серьезными», – добавила Елена Максимова.

Как отмечает специалист, первичной мерой при отравлении является обильное промывание желудка, также необходимо принять энтеросорбент, при отсутствии диареи – солевое слабительное. Для предотвращения обезвоживания нужно усилить питьевой режим. При любой степени тяжести симптомов следует вызывать скорую помощь.

По данным Всемирной организации здоровья, суточная норма потребления нитратов для взрослого – 5 мг на килограмм веса, то есть человек весом 70 кг может без риска для здоровья употреблять не более 350 мг нитратов в день.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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