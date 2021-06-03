В Крыму назвали самую большую проблему заповедников

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Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

«Это история, наверное, исключительно Черноморского региона, который принимает большое количество посетителей. Но это мусор, - признал он. – Я уже шучу, что скоро мы превратимся не в учреждение, охраняющее природу, а убирающее ее постоянно. У нас сейчас практически каждую неделю проводятся субботники, мы и сами участвуем в них, и волонтеры нам очень помогают. Даже природоохранная прокуратура приняла участие».

Тем не менее, мусор на популярных среди туристов маршрутах появляется быстрее, чем его успевают убирать, отметил директор крымских заповедников.

«Мы сейчас приобрели огромное количество мусорных ведер, контейнеров, которые будем устанавливать. Но уже сейчас мы заметили такую тенденцию: как только мы устанавливаем мусорный бак, через полчаса вокруг все становится замусоренным. Как только мы убираем его, становится чисто. Я не понимаю логики: стоит мусорный бак – вокруг мусор. Нет мусорного бака – место чистое. Но мы пришли к мнению, что нам нужно целое подразделение, которое только этим и будет заниматься», - подытожил Бородин.

Поэтому уже со следующего года в штате учреждения будет сформировано отдельное подразделение, которое будет заниматься исключительно уборкой территории заповедников. Услугами регионального оператора заповедник пользоваться не будет.

«На территории Ялты отсутствует здоровая конкуренция, существует только одна компания, которая вывозит и принимает мусор, что позволяет ей необоснованно, на наш взгляд, завышать свои расценки. Мы посчитали и поняли, что нам выгоднее заниматься этим самостоятельно. Вообще, кстати, если обратиться к зарубежному опыту, то он показывает, что учреждения природоохранные, как правило, занимаются этим сами. В Йеллоустоунском парке, если я не ошибаюсь, около 420 туалетов на территории, они обслуживаются отдельной бригадой. Поэтому в случае с Ялтинским заповедником мы намерены пойти по такому же пути», - пояснил Бородин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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