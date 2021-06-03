Коронавирус в Крыму
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В Крыму из-за коронавируса закрыли канатную дорогу на Ай-Петри
фото © Новости Крыма
Работа канатной дороги Мисхор – Ай-Петри временно приостанавливается с 4 июня в связи с профилактикой коронавируса.
Об этом сообщается на страницах администрации канатной дороги в соцсетях.
«С 4 июня канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостанавливает свою работу в связи с профилактикой коронавирусной инфекции, в целях санитарной обработки станций, вагонов, служебных помещений специализированной организацией», – говорится в сообщении.
Дата возобновления работы дороги не уточняется.
Как пояснили в администрации, все будет зависеть от того, насколько быстро специалисты проведут необходимую санитарную обработку объектов инфраструктуры канатной дороги.
О дальнейшем графике работы канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» будет сообщено дополнительно на сайте объекта и на страницах в соцсетях.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму из-за коронавируса закрыли канатную дорогу на Ай-Петри
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