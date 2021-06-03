Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +17
море +16

Происшествия

В Крыму будут судить водителя, сбившего насмерть подростка на мотоцикле

09:16 четверг, 3 июня 2021

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение и направила в Алуштинский городской суд уголовное дело в отношении жителя Партенита.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть человека по неосторожности, сообщается на сайте прокуратуры РК.

Следствие установило, что 3 января текущего года обвиняемый двигался на автомобиле «Фольксваген поло» по автодороге «Симферополь – Алушта – Ялта». В районе села Перевальное мужчина, превысив скорость, допустил наезд на заднюю часть питбайка под управлением 15-летнего подростка. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму задержали лжеюристку за «помощь» в продаже недвижимости. В Феодосии правоохранители задержали женщину, которая занималась мошенничеством под предлогом оказания юридических услуг.

Гражданин Украины бросил в Крыму икону, имеющую культурную ценность. Красноперекопский районный суд признал собственностью России две иконы, которые ранее были изъяты у гражданина Украины.

Крымчанин осужден за случайное убийство севастопольца. Пять лет проведет в колонии строгого режима житель Бахчисарая 1989 года рождения. В сентябре прошлого года он убил жителя Севастополя – как сочло следствие, по неосторожности.

В Керчи инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем без прав. В Керчи инспекторы дорожно-патрульной службы задержали нетрезвого водителя автомобиля, который ранее уже был лишен за пьяную езду.

Коронавирус в Крыму
В Крыму более ста новых заражений за сутки

В Крыму более ста новых заражений за сутки

За 2 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 3 июня

Какой сегодня праздник 3 июня фото

Сегодня, 3 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня

Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня

Купальный сезон на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края начнется в середине июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Санкции
Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым

Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым

Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации