В Крыму будут судить водителя, сбившего насмерть подростка на мотоцикле

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение и направила в Алуштинский городской суд уголовное дело в отношении жителя Партенита.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть человека по неосторожности, сообщается на сайте прокуратуры РК.

Следствие установило, что 3 января текущего года обвиняемый двигался на автомобиле «Фольксваген поло» по автодороге «Симферополь – Алушта – Ялта». В районе села Перевальное мужчина, превысив скорость, допустил наезд на заднюю часть питбайка под управлением 15-летнего подростка. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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