Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса ● В Крыму почти сто новых заражений за сутки ● В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев
В Крыму более ста новых заражений за сутки
фото © gazetauzao.ru
За 2 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 67 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3588 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 90 человек, выздоровевших за весь период – 40 777 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму снова растет число новых заражений. За 1 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса. В Севастополе на утро 1 июня сделали прививку от коронавируса 65 295 человек. Второй этап вакцинации прошел 52 551 житель региона.
В Крыму почти сто новых заражений за сутки. За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев. Среди 1295 школьников, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус перед отправкой в детские лагеря, были выявлены 11 инфицированных человек с бессимптомным протеканием болезни.
В Крыму более ста новых заражений за сутки
За 2 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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