Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым

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Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины, передает «Укринформ».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам. Глава белорусской партии «Союз» Сергей Лущ отметил, что заявления о грядущем запуске авиационного сообщения с полуостровом – первый шаг к признанию Минском «российской юрисдикции над Крымским полуостровом».

«Мы зафиксировали для себя слова пана Лукашенко касательно обращения к России и Путину с возможном открытии рейсов в Крым. Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», - заявила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

Она добавила, что Александр Лукашенко, скорее всего, сделал заявление, поскольку был расстроен реакцией Украины на арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича и «наступление белорусской власти на оппозицию и свободу слова».

При этом Джапарова заявила, что вся ответственность «за санкции и ограничения мировыми государствами, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Белоруссией лежит на Лукашенко».

Она отметила, что Украина присоединилась к санкциям США и Евросоюза из-за «непредсказуемости действий властей Белоруссии».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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