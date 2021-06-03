Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +17
море +16

Санкции

Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым

07:33 четверг, 3 июня 2021
Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым

фото © liter.kz

Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины, передает «Укринформ».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам. Глава белорусской партии «Союз» Сергей Лущ отметил, что заявления о грядущем запуске авиационного сообщения с полуостровом – первый шаг к признанию Минском «российской юрисдикции над Крымским полуостровом».

«Мы зафиксировали для себя слова пана Лукашенко касательно обращения к России и Путину с возможном открытии рейсов в Крым. Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», - заявила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

Она добавила, что Александр Лукашенко, скорее всего, сделал заявление, поскольку был расстроен реакцией Украины на арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича и «наступление белорусской власти на оппозицию и свободу слова».

При этом Джапарова заявила, что вся ответственность «за санкции и ограничения мировыми государствами, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Белоруссией лежит на Лукашенко».

Она отметила, что Украина присоединилась к санкциям США и Евросоюза из-за «непредсказуемости действий властей Белоруссии».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Маршрут пригородных поездов с Кубани продлили до Феодосии. Новая остановка на станции Старотитаровка появится на пути рельсового автобуса из Керчи в Анапу.

Троллейбусы из Симферополя в Ялту и Алушту перешли на летнее расписание. Троллейбусы, следующие по маршруту Симферополь-Ялта и Симферополь-Алушта, перешли на летние расписание движения.

В Ялте хотят собрать с платных парковок 60 млн рублей. Депутаты Ялтинского горсовета утвердят на сессии новые тарифы на парковку автотранспорта в городе.

Платный Севастополь: в центре и в Балаклаве заработали паркоматы. Исторический центр Севастополя и туристический центральный район Балаклавы стали платными для автовладельцев. С сегодняшнего дня на этих территориях работают паркоматы и будут фиксироваться первые штрафы.

Коронавирус в Крыму
В Крыму более ста новых заражений за сутки

В Крыму более ста новых заражений за сутки

За 2 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 3 июня

Какой сегодня праздник 3 июня фото

Сегодня, 3 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня

Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня

Купальный сезон на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края начнется в середине июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Санкции
Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым

Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым

Если хоть один самолет Беларуси приземлится в Крыму, то Киев введет санкции против Минска.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации