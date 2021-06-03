Происшествия
Тысячи пчел погибли после обработки крымских полей химикатами
фото © svidok.info
В селе Михайловка Нижнегорского района, что на северо-востоке Крыма, наблюдается массовая гибель пчел. Пчеловоды не знали о том, что цветущие поля обработаны пестицидами, и не успели спасти насекомых.
Видео с безмолвными ульями опубликовано в аккаунте «Голос Нижнегорска» в социальной сети «Одноклассники».
«Приехал на пчелиные похороны. Зачищаю, потому что стоит вонь неимоверная. Как нам жить без меда, если это наш основной вид деятельности для питания нашей семьи?!» — описывает ситуацию пасечник.
Крымчане в комментариях его поддержали. Одна из подписчиц рассказала, что в Советском районе Крыма произошло то же самое.
Председатель Михайловского сельского Совета Олег Пензенштадлер подтвердил информацию — падеж пчел зафиксирован выездной комиссией сотрудников администрации Нижнегорского района, ветеринарной службы, управления сельского хозяйства и МВД.
«Взяли образцы растительности с полей, взяли пчел для анализа. Если и в растениях, и в насекомых будет найдено одно вещество, то будет ясно, отчего они погибли», — рассказал ForPost Пензенштадлер.
Председатель сельсовета добавил, что, по предварительной версии, поля были обработаны химикатами с самолета, однако пока установить виноватых сложно. Дело в том, что Михайловка граничит с Джанкойским и Красногвардейским районами, поэтому не исключено, что источник заражения находится где-то там.
Как отметила пресс-секретарь Южного межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Чернецова, аграрии перед обработкой полей пестицидами, фунгицидами и инсекцитидами обязаны предупреждать соседей, чтобы те могли своевременно принять меры безопасности.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму насчитывают около 1500 пчеловодов. Около 1,5 тыс пчеловодов, которые разводят десятки тысяч пчелосемей, насчитывается в Крыму.
Знаменитый ялтинский лук оказался на грани исчезновения. Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, что в село Запрудное Алуштинского района не подается техническая вода для полива, из-за чего под угрозу исчезновения может попасть в том числе и знаменитый сладкий ялтинский лук.
Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку. Сама петрушка под запрет не попадает, а вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Крым стал производить больше вина, коньяка и молока. Несмотря на общее снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Крыму из-за пандемии коронавируса, по ряду направлений показатели увеличились по сравнению с «доковидным» периодом. Речь идет о производстве аквакультуры, а также вина, коньяка и молока.
Тысячи пчел погибли после обработки крымских полей химикатами
В селе Михайловка Нижнегорского района, что на северо-востоке Крыма, наблюдается массовая гибель пчел. Пчеловоды не знали о том, что цветущие поля обработаны пестицидами, и не успели спасти насекомых.
В ООН призвали Россию «прекратить нарушение прав человека в Крыму»
Страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию «прекратить агрессию и нарушение прав человека в Крыму».
В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена»
Проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма принципиально решена, вода подается без ограничений.
Новые дороги в Симферополе усугубили последствия от дождя
Новое асфальтовое покрытие дорог не дает дождевой воде впитываться в землю, поэтому поток собирается намного быстрее и больше, чем обычно. Из-за этого субботний ливень в столице Крыма обернулся еще более тяжелыми последствиями для горожан, чем обычно.
15 часов назад
В Крыму назвали самые «нитратные» фрукты и овощи
9 часов назад
Египетская саранча направляется в крымские города
12 часов назад
На Ангарском перевале в Крыму фура сбила отбойникфото
6 часов назад
Какой сегодня праздник 3 июня фото
Сегодня, 3 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.