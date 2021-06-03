Тысячи пчел погибли после обработки крымских полей химикатами

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В селе Михайловка Нижнегорского района, что на северо-востоке Крыма, наблюдается массовая гибель пчел. Пчеловоды не знали о том, что цветущие поля обработаны пестицидами, и не успели спасти насекомых.

Видео с безмолвными ульями опубликовано в аккаунте «Голос Нижнегорска» в социальной сети «Одноклассники».

«Приехал на пчелиные похороны. Зачищаю, потому что стоит вонь неимоверная. Как нам жить без меда, если это наш основной вид деятельности для питания нашей семьи?!» — описывает ситуацию пасечник.

Крымчане в комментариях его поддержали. Одна из подписчиц рассказала, что в Советском районе Крыма произошло то же самое.

Председатель Михайловского сельского Совета Олег Пензенштадлер подтвердил информацию — падеж пчел зафиксирован выездной комиссией сотрудников администрации Нижнегорского района, ветеринарной службы, управления сельского хозяйства и МВД.

«Взяли образцы растительности с полей, взяли пчел для анализа. Если и в растениях, и в насекомых будет найдено одно вещество, то будет ясно, отчего они погибли», — рассказал ForPost Пензенштадлер.

Председатель сельсовета добавил, что, по предварительной версии, поля были обработаны химикатами с самолета, однако пока установить виноватых сложно. Дело в том, что Михайловка граничит с Джанкойским и Красногвардейским районами, поэтому не исключено, что источник заражения находится где-то там.

Как отметила пресс-секретарь Южного межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Чернецова, аграрии перед обработкой полей пестицидами, фунгицидами и инсекцитидами обязаны предупреждать соседей, чтобы те могли своевременно принять меры безопасности.

В тексте использованы материалы: Форпост

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