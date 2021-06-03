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Власть

Суд постановил демонтировать главный дельфинарий Севастополя

Суд признал незаконной работу дельфинария в Артиллерийской бухте Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры, передает «Новый Севастополь».

«Проверкой установлено, что дельфинарий, расположенный в Артиллерийской бухте Севастополя, осуществляет свою деятельность в акватории Черного моря при отсутствии разрешительных документов. Так, водный объект для размещения бассейна, а также для забора и сброса воды в пользование дельфинарию не предоставлялись», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, набережная, где размещен зрительный зал, насосы и оборудование для фильтрации используются незаконно.

«Судом на ответчиков возложена обязанность прекратить эксплуатацию бассейнов и сброс воды в Черное море до предоставления водного объекта в пользование, а также обязанность освободить набережную путем демонтажа размещенного на ней оборудования», – добавили в пресс-службе.

Прокуратура требует прекратить работу дельфинария в бухте с прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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