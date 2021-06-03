Суд постановил демонтировать главный дельфинарий Севастополя

Суд признал незаконной работу дельфинария в Артиллерийской бухте Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры, передает «Новый Севастополь».

«Проверкой установлено, что дельфинарий, расположенный в Артиллерийской бухте Севастополя, осуществляет свою деятельность в акватории Черного моря при отсутствии разрешительных документов. Так, водный объект для размещения бассейна, а также для забора и сброса воды в пользование дельфинарию не предоставлялись», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, набережная, где размещен зрительный зал, насосы и оборудование для фильтрации используются незаконно.

«Судом на ответчиков возложена обязанность прекратить эксплуатацию бассейнов и сброс воды в Черное море до предоставления водного объекта в пользование, а также обязанность освободить набережную путем демонтажа размещенного на ней оборудования», – добавили в пресс-службе.

Прокуратура требует прекратить работу дельфинария в бухте с прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе осудили посредников взяток для сдачи экзамена в ГИБДД. Двое жителей Севастополя 63 и 39 лет осуждены за посредничество при даче взяток сотрудникам ГИБДД за содействие в сдаче экзамена на управление мотоциклом.

Сброс строительного мусора обошелся симферопольцам в четверть миллиона. Около 60 юридических и физических лиц наказаны за сброс строительного мусора на контейнерные площадки общего пользования в Симферополе с января по конец мая этого года.

В Крыму будут судить водителя, сбившего насмерть подростка на мотоцикле. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение и направила в Алуштинский городской суд уголовное дело в отношении жителя Партенита.

Бухгалтера управляющей компании в Крыму обвиняют в присвоении двух миллионов рублей. Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит дело 62-летней жительницы города Севастополя, которая обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).