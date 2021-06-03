Севастопольский Фиолент захотел независимости

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Фиолент должен стать отдельным муниципалитетом Севастополя – эта инициатива на протяжении двух последних месяцев активно обсуждается участниками одной из групп в Viber.

Только так, уверен инициатор сбора подписей за реализацию идеи Артур Боев, можно добиться нормального развития этой территории.

В последнее время о Фиоленте в Севастополе говорится едва ли не больше, чем о каком-либо другом районе города. Причины – периодическое отключение электроэнергии, проблемы с дорогами, отсутствие социальной инфраструктуры и многое другое.

Но об отдельном муниципалитете разговор пока не заходил. Реализация такой идеи не так проста, как может кому-то показаться: в феврале этого года, напомним, совет Нахимовского муниципального округа проголосовал за создание отдельного муниципалитета на Северной стороне, однако пока новый район так и не появился.

Мы попросили Артура Боева изложить причины появления идеи «отделения» Фиолента от Гагаринского муниципального округа. И он изложил. Если в двух словах, причина в том, что Фиоленту уделяется мало внимания.

«На Фиоленте я проживаю чуть более 5 лет, дом поставлен на кадастровый учет, я в нем зарегистрирован. На момент строительства дома Фиолент был похож на заброшенный поселок. И за время проживания на Фиоленте особых изменений замечено не было», – говорит Боев.

Некоторые перемены, признает он, все-таки произошли: например, на Фиоленте появились мусорные «лодки» на Маяке и освещение пешеходных переходов. Но не от хорошей жизни.

«Даже эта «инфраструктура» появилась не просто так. В 2016 или 2017 году, когда в Севастополь приезжала Валентина Матвиенко, ее по ошибке повезли через Фиолент. Увидев на Маяке сотни, если не тысячи разорванных бродячими собаками мусорных пакетов, которые были на кустарниках, деревьях и просто летали в воздухе, она (корректно выражаясь) возмутилась. И через день на Маяке было установлено 3 или 4 «лодки«», – утверждает наш собеседник.

Освещению пешеходных переходов, напоминает он, предшествовал ряд ДТП с наездом на людей. И действительно: в декабре 2019 года представитель Севавтодора, говоря о гибели людей на пешеходных переходах, называл дороги на Фиоленте в числе наиболее опасных.

«И на этом развитие Фиолента остановилось, – констатирует Артур Боев. – Не буду сейчас затрагивать тему ремонта парка возле монастыря – по закону церковь отделена от государства, но около 290 млн рублей (если не ошибаюсь) было потрачено на ремонт этого парка. Получается, комфорт прихожан важнее простых граждан-налогоплательщиков?».

По его словам, он еще при прежнем губернаторе не раз обращался в правительство города с предложениями построить на Фиоленте детские площадки, дошкольное и медицинское учреждения, школу и пр. Но ответ всегда был один: «развитие инфраструктуры за свой счет».

В тексте использованы материалы: Форпост

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