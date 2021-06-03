Сброс строительного мусора обошелся симферопольцам в четверть миллиона

Около 60 юридических и физических лиц наказаны за сброс строительного мусора на контейнерные площадки общего пользования в Симферополе с января по конец мая этого года.

Об этом сообщил начальник отдела благоустройства и санитарного содержания департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Артем Сердюк.

Он уточнил, что по результатам рассмотрения материалов административная комиссия оштрафовала 50 лиц. Общая сумма вынесенных штрафов составляет 239 тыс. рублей.По словам Сердюка, для выявления нарушителей профильный департамент наладил работу с муниципальным унитарным предприятием «Экоград».

«Сотрудники МУП «Экоград» присылают в департамент видеоматериалы, путем запроса в ГИБДД мы устанавливаем собственника транспортного средства, после приглашаем нарушителей для составления административного протокола», – рассказал он.

Глава департамента напомнил, что за несанкционированный сброс строительного мусора грозит штрафом: физическим лицам – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юридическим лицам – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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