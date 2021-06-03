Реки Алушты, Судака и Феодосии продолжают пересыхать

В мае в бассейнах рек на Крымском полуострове выпало 2.9-25 мм осадков или 7-35% нормы.

Самый значительный недобор осадков ощущался в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир, сообщается в ежемесячном мониторинге крымского Гидрометцентра. В данных крымских синоптиков указывается, что «на большинстве селевых рек Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание».

«Они (осадки) носили кратковременный характер и наибольшими были преимущественно в равнинных районах 16 и 29 мая. В Крымских горах снова наблюдался значительный недобор осадков: Ай-Петри 16 мм (24 % нормы), Ангарский перевал 16.8 мм (22 % нормы)», – сказано в данных мониторинга.

В Гидрометцентре Крыма также сообщили, что приток воды в водохранилища естественного стока на полуострове в мае «значительно уменьшился».

О пересыхании рек в Алуште, Феодосии и Судаке также сообщалось в начале апреля.

В конце прошлой недели в Симферополе прошли ливни, в результате которых Салгир вышел из берегов на улице Ракетной.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дожди в Крыму: полуострову грозят оползни. Обильные осадки вызывают у жителей Крыма смешанные чувства: с одной стороны это гарантия наполнения водохранилищ, с другой – угроза активизации оползневых процессов.

Станцию нейтрализации стоков на «Крымском титане» обещают запустить через год. Станция нейтрализации кислых стоков на заводе ООО «Титановые инвестиции» в Армянске заработает на полную мощность в 2022 году.

В Ялте на деревьях поселился желтопузик. На полуострове благодаря мягкому климату весьма разнообразная фауна и флора.

Средиземноморский жук атакует розмариновые кусты в Севастополе. В Парке Победы жители Севастополя обнаружили нового вредителя — розмаринового жука (Chrysolina americana), который уничтожает зеленые побеги одноименного кустарника.