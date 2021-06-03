Водный кризис
Развитие сюжета: Весенние ливни слабо наполнили реки Крыма ● Власти Севастополя обещают, что запасов водохранилища хватит до начала 2022 года ● «Росгеология» до конца года планирует пробурить в Крыму еще полсотни скважин ● В Крыму «заморозили» строительство первого опреснителя ● Симферопольцам обещают, что субботний ливень не ухудшит качество питьевой воды
Реки Алушты, Судака и Феодосии продолжают пересыхать
В мае в бассейнах рек на Крымском полуострове выпало 2.9-25 мм осадков или 7-35% нормы.
Самый значительный недобор осадков ощущался в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир, сообщается в ежемесячном мониторинге крымского Гидрометцентра. В данных крымских синоптиков указывается, что «на большинстве селевых рек Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание».
«Они (осадки) носили кратковременный характер и наибольшими были преимущественно в равнинных районах 16 и 29 мая. В Крымских горах снова наблюдался значительный недобор осадков: Ай-Петри 16 мм (24 % нормы), Ангарский перевал 16.8 мм (22 % нормы)», – сказано в данных мониторинга.
В Гидрометцентре Крыма также сообщили, что приток воды в водохранилища естественного стока на полуострове в мае «значительно уменьшился».
О пересыхании рек в Алуште, Феодосии и Судаке также сообщалось в начале апреля.
В конце прошлой недели в Симферополе прошли ливни, в результате которых Салгир вышел из берегов на улице Ракетной.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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