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Водный кризис

Реки Алушты, Судака и Феодосии продолжают пересыхать

08:03 четверг, 3 июня 2021

В мае в бассейнах рек на Крымском полуострове выпало 2.9-25 мм осадков или 7-35% нормы.

Самый значительный недобор осадков ощущался в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир, сообщается в ежемесячном мониторинге крымского Гидрометцентра. В данных крымских синоптиков указывается, что «на большинстве селевых рек Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание».

«Они (осадки) носили кратковременный характер и наибольшими были преимущественно в равнинных районах 16 и 29 мая. В Крымских горах снова наблюдался значительный недобор осадков: Ай-Петри 16 мм (24 % нормы), Ангарский перевал 16.8 мм (22 % нормы)», – сказано в данных мониторинга.

В Гидрометцентре Крыма также сообщили, что приток воды в водохранилища естественного стока на полуострове в мае «значительно уменьшился».

О пересыхании рек в Алуште, Феодосии и Судаке также сообщалось в начале апреля.

В конце прошлой недели в Симферополе прошли ливни, в результате которых Салгир вышел из берегов на улице Ракетной.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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