Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (шквал 15-20 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 16, ночью около 14 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 20, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 17, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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