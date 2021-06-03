Власть
Проекты капремонта пяти улиц Симферополя обойдутся в 45 миллионов рублей
До конца текущего года «Центродорпроект» разработает проекты капитального ремонта пяти улиц крымской столицы.
Речь идет об улицах Шмидта, Толстого, Бархотовой, Амурской и Тамбовской. Соответствующее Распоряжение подписал Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Центродорпроект» единственным исполнителем по государственным контрактам, предметом которых является разработка проектной документации по объектам», — сказано в документе.
Общая сумма контрактов составляет 45 миллионов 787 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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