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Помои на обед: детей в лагере Евпатории кормят ужасной едой

15:41 четверг, 3 июня 2021
Евпатория
Помои на обед: детей в лагере Евпатории кормят ужасной едой

фото © Жесть Крым

Крымчанка опубликовала фото и видео, на которых видно, что детям в столовой дают непонятную жижу.

Родители воспитанников евпаторийского детского лагеря «Дружба» возмущены качеством питания в оздоровительном учреждении. Мама одной из воспитанниц опубликовала в соцсети фото и видео с отвратительной едой, которую предлагают детям в столовой.

«Кормят, мягко говоря, холодными помоями. За три дня им даже горячего чая не дали. Частные предприниматели скот кормят гораздо лучше, чем детей̆ в лагере! Очень много детей забирают домой по этим причинам. Объясните пожалуйста, почему если бесплатно, то это ужасно! Неужели дети такое заслужили?», - рассказала крымчанка.

Ее дочь получила бесплатную путевку в «Дружбу» за отличную учебу в школе. Однако вместо насыщенного отдыха школьницу ждали однообразные дни без какой-либо программы мероприятий.

«Дети предоставлены сами себе. Целыми днями играют в Карты и сходят с ума от скуки. В отрядах процветает воровство», - констатировала мама девочки.

По ее словам, руководитель учреждения и вожатые на обращения родителей не реагируют. Женщина обратилась за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову, но ответа пока не получила.

В комментариях к посту другие пользователи подтвердили, что питание и досуг детей в указанном лагере организованы отвратительным образом.

В тексте использованы материалы: Примечания

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