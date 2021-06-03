Отдых в Крыму может подорожать на треть

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Цены могут увеличиться на всех российских курортах в связи с закрытыми авианаправлениями.

Цены на отдых в России в июле и августе могут вырасти от 20 до 30% в связи с закрытыми авиарейсами в Турцию и Египет. Об этом свидетельствуют результаты опроса туристических агентов, который провели «Известия».

Генеральный директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что отельеры РФ получили возможность для того, чтобы увеличить цены, так как по меньшей мере до конца июня рейсы в Турцию под запретом. По его словам, скорее всего не будет и Египта, так как «сроки должны были объявить в мае, но решения нет до настоящего времени».

Эксперт считает, что стоимость отдыха в России в июле-августе увеличится на 20%, причем рост начнется уже сейчас. Жители РФ бронируют туры на вторую половину летнего сезона в июне.

В свою очередь гендиректор компании с «горящими путевками» Сергей Агафонов отметил, что места для отдыха на курортах РФ уже практически нет, поэтому оперативному штабу нужно в срочном порядке открыть какое-либо авианаправление, чтобы люди могли нормально провести свои отпуска, так как вместимость Крыма с Краснодарским краем не безгранична.

«Такое положение дел, без сомнения, приведет к увеличению цен на 20-30%, особенно в августе», - уверен эксперт.

Как сообщали «Примечания», Крым подготовился к турсезону лишь повышением цен. Эксперт отрасли заявил, что такая ситуация может привести к отказу туристов посещать регион в следующий раз.

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