Новые дороги в Симферополе усугубили последствия от дождя

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Новое асфальтовое покрытие дорог не дает дождевой воде впитываться в землю, поэтому поток собирается намного быстрее и больше, чем обычно. Из-за этого субботний ливень в столице Крыма обернулся еще более тяжелыми последствиями для горожан, чем обычно.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

«Потому что скорость движения по грунту и впитываемость его, и скорость движения по асфальту принципиально разная. Чем более усовершенствованное покрытие, тем быстрее собирается этот водный поток», - отметил специалист.

При этом в каком состоянии сегодня находятся ливневые стоки, сказать сложно. Однако даже если они полностью прочищены, их пропускной способности может просто не хватать в случае коротких и очень сильных дождей.

«Бывают дожди достаточно сильные, но продолжительные, и тогда ливневки справляются, потому что поток воды распределен во времени. А бывают дожди залповые – это то, что мы наблюдали в субботу: 30 минут, но очень активно. И эти первые 30 минут идет нарастание потока», - пояснил Копачевский.

Поскольку подобные залповые дожди в Крыму бывают достаточно редко, проектировать ливневые стоки с учетом их объемов никто не станет, так как это серьезно увеличивает затраты на строительство. Посчитать же ущерб, который приносит каждый такой дождь в каждом отдельном случае, довольно сложно, когда речь идет о потерях частных организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Когда мы говорим про ливневки, критические места должны быть районированы, гидрогеологи должны подсказать, где имеются подземные реки, чтобы люди там не строились, и дома потом не давали просадку и не затапливались. Здесь должны включаться в работу проектные и научные институты, которые начинают искать, где в первую очередь необходимо сделать ливневую сеть. И коли мы говорим об этом, значит, запрос на это есть. И на эти вопросы должен отвечать и генеральный план, а он у нас до сих пор не утвержден», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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