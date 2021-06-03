Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму из-за коронавируса закрыли канатную дорогу на Ай-Петри ● В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили более 230 тысяч человек ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 ● В Крыму снова растет число новых заражений
Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию
Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в 10 пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Херсонской области.
Министерство здравоохранения начало запись на вакцинацию против коронавируса тех граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«С сегодняшнего дня я рад сообщить о старте записи на вакцинацию. И уже к концу мая – середине июня будет начата вакцинация наших граждан с ВОТ. Вакцинация будет проходить в определенных местными управлениями здравоохранения опорных больницах. Вакцина уже завезена», – рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
В очередь на вакцинацию записывают граждан, принадлежащих к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).
«Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту – в случае его отсутствия», – говорится в сообщении.
Идентификаторы будут передаваться Государственной пограничной службе Украины для пропуска записавшихся на вакцинацию на подконтрольную правительству территорию.
Граждане, имеющие уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.
Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.
Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 2 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19. Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко отмечает рост количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом.
В Крыму снова растет число новых заражений. За 1 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса. В Севастополе на утро 1 июня сделали прививку от коронавируса 65 295 человек. Второй этап вакцинации прошел 52 551 житель региона.
Помои на обед: детей в лагере Евпатории кормят ужасной едой
Крымчанка опубликовала фото и видео, на которых видно, что детям в столовой дают непонятную жижу.
В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена»
Проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма принципиально решена, вода подается без ограничений.
Как в Сочи: в Ялте пообеащли построить «тематический парк развлечений»
Инвестор пообещал построить в Ялте первый в Крыму тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс.
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям
Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.
30 мая
В Крыму назвали самую большую проблему заповедников
Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.