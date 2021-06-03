Происшествия
На Ангарском перевале в Крыму фура сбила отбойник
На трассе в Крыму сегодня утром произошло ДТП с участием большегруза.
Водитель фуры не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. По предварительным данным, причиной ДТП стали вышедшие из строя тормоза.
Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. На месте работают медики бригады скорой помощи. Свидетели аварии уточняют, что водитель остался жив, пишут «Вести Крыма».
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В России думают, что проблема с водой в Крыму «принципиально решена»
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Как в Сочи: в Ялте пообеащли построить «тематический парк развлечений»
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30 мая
В Крыму назвали самую большую проблему заповедников
Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.