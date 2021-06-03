На Ангарском перевале в Крыму фура сбила отбойник

На трассе в Крыму сегодня утром произошло ДТП с участием большегруза.

Водитель фуры не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. По предварительным данным, причиной ДТП стали вышедшие из строя тормоза.

Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. На месте работают медики бригады скорой помощи. Свидетели аварии уточняют, что водитель остался жив, пишут «Вести Крыма».

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