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Происшествия

На Ангарском перевале в Крыму фура сбила отбойник

15:47 четверг, 3 июня 2021

На трассе в Крыму сегодня утром произошло ДТП с участием большегруза.

Водитель фуры не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. По предварительным данным, причиной ДТП стали вышедшие из строя тормоза.

Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. На месте работают медики бригады скорой помощи. Свидетели аварии уточняют, что водитель остался жив, пишут «Вести Крыма».

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